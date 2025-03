Kumbulla non dimentica la finale con la Roma e Taylor: "Il momento più bello..."

Oggi è dall'altra parte del Tirreno, a Barcellona sponda Espanyol, ma Marash Kumbulla non dimentica quella Conference League vinta con la Roma. La finale nel suo Paese, in Albania, è rimansta nel cuore. Queste le sue parole a Cronache di Spogliatoio: "In quelle annate lì in Europa con la Roma, quella della Conference League vinta e quella della finale di Europa League, era impossibile non vincere. I tifosi ti spingevano, c'era un clima incredibile. C’era il magazziniere della Roma, si chiama Roberto, mi faceva troppo ridere perché ero in panchina, e lui si girava verso di noi e ci diceva: 'Come si fa a non vincere con questo clima qui?', perché era impossibile, era tutto sold-out. Non me lo sarei mai immaginato di vincere un trofeo in Albania: eravamo in finale di Conference League e si giocava proprio a Tirana, quindi non poteva che finire così. È stato uno dei momenti più belli della mia vita in generale, perché rappresenta un po’ la chiusura di un cerchio".