L'audio del gol di Totti alla Juve torna virale e fa esaltare l'Nba e Stephen Curry: "Multiverso"

Francesco Totti, la Roma e i Golden State Warriors. Cosa può mai accomunare queste tre componenti? Una storica telecronaca di Carlo Zampa, per esempio. Dal 16 febbraio 2013 ad oggi, ne è passato di tempo, ma il ricordo di quel gol del capitano giallorosso contro la Juve di Antonio Conte resta scolpito nella memoria di tutti, evidentemente anche dei social media manager americani. Sì, perché i social sono capaci di stupire ed unire, anche attingendo dal passato. Come nel caso della clamorosa tripla di Stephen Curry, fuoriclasse e trascinatore dei Warriors. Proprio come Totti con la maglia della Roma.