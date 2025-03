20:55

I prossimi impegni della Roma

20:45

Roma, quinta vittoria consecutiva per Ranieri

Per i giallorossi è la quinta vittoria di fila in Serie A: Venezia, Parma, Monza, Como e, appunto, Empoli.

20:34

Ranieri: "Saelemaekers fuori? Vi spiego"

Ranieri: "Saelemaekers? Ho cambiato molti giocatori perché la partita di giovedi ha consumato tante energie nervose. Arriverà il suo momento, mi serviva più un quinto che un'ala che fa il quinto. Non ho problemi a mettere dentro giocatori nuovi che si impegnano e fanno vedere ciò che voglio".

20:32

Ranieri: "Qualcuno ha giocato per sé stesso"

Ranieri:"Il capitano oggi ci ha deliziato, soprattutto nel primo tempo. Ha sempre giocato per la squadra mentre qualcuno ha giocato per sé stesso. Ma non dico chi è".

20:29

Ranieri: "Peccato non averla chiusa"

Ranieri in conferenza: "Arrabbiato per l'ultima palla gol? Me lo aspettavo, quando fai tanto a volte raccogli meno. Quando giochi con una squadra che lotta per non retrocedere devi dare tutto fino all'ultimo. Gli avevo chiesto di calarsi nella partita, poi se abbiamo più qualità pensavo sarebbe venuta fuori. L'importante era crearle anche se è un peccato non averla chiusa. Non si può allenare il cinismo, ci sono giocatori con un certo dna ma poi a volte ne hai qualcuno in meno".

20:25

Ranieri: "Bilbao? Dovranno dimostrarci di essere più bravi di noi"

Ranieri: "A Bilbao sarà dura. Ma noi andremo lì con la nostra determinazione, se saranno più bravi di noi pazienza, gli stringeremo la mano. Ma prima devono dimostrarcelo di essere più bravi".

20:20

Ranieri: "Hummels? Vi spiego"

Ranieri: "Hummels può fare quello che vuole, è un tedesco che è venuto a giocare con la Roma, sta conoscendo la città e sta bene. Poi sta me metterlo o meno, come tutti gli altri. Io voglio vincere le partite, se metto uno o l'altro è perché penso che sia più giusto l'uno o l'altro. Io non ho nessuna remore con nessuno e anche oggi l'ho dimostrato. Ho cambiato squadra con il Napoli, a Venezia, contro il Parma. Questi ragazzi sanno che se si allenano bene, mi convincono e seguono quello che io chiedo hanno la possibilità di giocare come gli altri".

20:16

Ranieri: "Pellegrini deve solo migliorare una cosa"

Ranieri:"Pellegrini ha fatto una gara di quantità e di qualità, non gli si può dire nulla. Dovevo cercare cosa non andasse in questo ragazzo e il fatto è che adesso gli arbitri hanno cambiato modo di arbitrare e lui è rimasto un pochino indietro in questo. Quando gli fanno fallo, o è un fallo super certo o non fischiano più. Lui invece si ferma quando gli fanno quel mezzo fallo. Ecco io gli ho detto, non ti fermare mai, prova a reagire perché è solo questo che gli manca, non gli si deve insegnare nulla a un giocatore come Lorenzo. Deve solo riavvolgere il suo registratore, cancellare le sue vecchie note e mettersi in relazione agli arbitri".

20:15

Ranieri: "Sono contento, ma..."

Ranieri: "Recupero palla? Lavoriamo sempre tra noi con le partitine. Chi è vicino deve pressare e mettere ansia al portatore di palla. Sono contento, però ci mancano ancora tanti particolari, che sono le cose più difficili da mettere a punto".

20:11

Ranieri: "La squadra ha giocato con umiltà"

Ranieri a Dazn: "Shomurodov? Era molto dispiaciuto, ma io gli ho detto che è importnate trvoarsi al posto giusto nel momento giusto. Poi i gol si fanno e si sbagliano, pazienza. Per gli ho detto che ho anche una certa e non possono farmi questi scherzi fino all'ultimo. La squadra ha giocato con umiltà, che era la cosa più importante perché quando si gioca con squadre che devono salvarsi a tutti i costi bisogna portare lo stato mentale insieme all'avversario. Poi devi avere più qualità e noi ce l'abbiamo".

20:06

Opta, Soulé supera Totti: il dato

Quello di Matías Soulé dopo 22 secondi è il gol più rapido segnato dall'inizio di un match della Roma in Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05), superato quello di Francesco Totti dopo 00:30 contro il Cesena il 21 gennaio 2012. Record.

19:57

Serie A, la classifica aggiornata

Roma al settimo posto grazie alla vittoria del "Castellani", che consente ai giallorossi di tenere il passo del Milan (nono) e di superare la Fiorentina di Raffaele Palladino, sconfitta a Napoli. Bologna sempre a quattro lunghezze di distanza, in attesa di capire cosa faranno Juve e Lazio.

19:53

Ranieri, tutte le dichiarazioni dopo Empoli-Roma

Il gol lampo di Matias Soulé regala alla Roma un successo importantissimo in chiave Europa. Battuto l'Empoli di D'Aversa al "Castellani". Claudio Ranieri è ora pronto a presentarsi in diretta tv e in conferenza stampa per analizzare la partita valida per la ventottesima giornata di Serie A.

Stadio Castellani - Empoli