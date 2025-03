Roma, inaugurato il nuovo ambulatorio brandizzato al Policlinico Campus Bio-Medico

Roma-Policlinico Universiatorio: inaugurato il nuovo ambulatorio e un percorso dedicato ai calciatori

Questo il comunicato: "Un nuovo percorso dedicato ai calciatori e alle calciatrici dell’AS Roma, dall’esterno del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico fino al cuore della struttura, con i colori giallo e rosso a dominare la scena, il crest e gli scatti fotografici di alcuni dei momenti più importanti della storia del Club. E ancora, il nuovo ambulatorio di medicina dello sport, sempre brandizzato AS Roma e dotato di macchinari e tecnologie di ultima generazione a beneficio dei giocatori e delle giocatrici che già si sottopongono quotidianamente a visite, idoneità ed esami, nonché di tutti i pazienti del Policlinico. Il percorso e l’ambulatorio sono stati inaugurati il 10 marzo nel corso di una cerimonia che ha visto la partecipazione dei vertici della società romanista, del giocatore della prima squadra Niccolò Pisilli – accompagnato dalla calciatrice Elena Linari e dal primavera Mattia Mannini – e dei rappresentanti della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Tra gli altri erano presenti per il policlinico il Presidente Carlo Tosti e l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Paolo Sormani, mentre per l’AS Roma il Responsabile dell’Area Tecnica Florent Ghisolfi".