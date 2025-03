Totti meglio di Benzema e Del Piero, per Pirlo è tra i re degli attaccanti: solo due più forti di lui, ecco chi

È sempre la solita storia: è più forte Maradona o Pelé? Senza scomodare due divinità del calcio come il Pibe e O' Rey, anche Andrea Pirlo ha detto la sua sulla questione attaccanti più forti dell'era moderna. Scelte divisive, con alcune certezze incrollabili che restano e tante sorprese, quelle che Pirlo ha svelato nel corso di una "challenge" molto in voga sui social che consiste nel scegliere un giocatore preferito in una sfida a due. Chi sopravvive al testa a testa, continua la gara. Così è andata anche per l'ex Juve e Milan che, nel video condiviso da italiafootballtv, ha inizialmente preferito Ibrahimovic a Higuain, Cavani, Balotelli e Suarez. Lo svedese ha poi perso il confronto con l'ex capitano della Roma, che ha battuto in serie mostri sacri del calibro di Drogba, Bobo Vieri, Benzema, Rooney, Shevchenko e Aguero. Totti - che proprio insieme al Maestro ha vinto la Coppa del Mondo nel 2006 - si è dovuto arrendere solo di fronte al duello con Cristiano Ronaldo. Mister cinque Palloni d'Oro se l'è poi dovuta vedere con il "boss dell'ultimo livello" Leo Messi. Ma qui Pirlo non ha saputo scegliere. D'altronde, è ancora questa l'annosa questione dei nostri tempi.