Paredes rinnova con la Roma, tifosi del Boca infuriati. La moglie lo difende: "Invidiosi"

Leandro Paredes ha firmato ufficialmente il rinnovo con la Roma fino al 2026. Il centrocampista argentino, che fino a qualche tempo fa sembrava destinato a tornare al Boca Juniors , club in cui è cresciuto in patria, ha ufficializzato l'accordo con il club per un altro anno. Sotto la foto dell'annuncio, però, non sono mancate le critiche da parte dei tifosi Xeneizes.

Paredes, dall'Argentina non prendono bene il rinnovo: la moglie lo difende sui social

I supporters argentini hanno accusato il calciatore giallorosso di fare false promesse in diversi commenti, a cui però ha risposto prontamente Camilla Galante, moglie di Paredes. In una risposta ha per esempio scritto: "Ti mando tanti baci, inviodosa". La rabbia dei tifosi del Boca nascerebbe dal fatto che in Argentina si parli di una clausola per trasferirsi nel club di Buenos Aires, anche se il giocatore e la Roma hanno smentito.

I numeri di Paredes con la Roma

Arrivato dal Paris Saint-Germain nell'estate del 2023 dopo la parentesi alla Juventus, in due stagioni Paredes ha collezionato ben 120 presenze in tutte le competizioni con la Roma, segnando anche undici reti.