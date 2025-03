Infortunio Dybala in lacrime Roma-Cagliari, come sta e tutto quello che sappiamo

Brutte notizie in casa Roma : al 75' della partita contro il Cagliari , Paulo Dybala è uscito per un infortunio che sembra muscolare, provocato dallo stesso edema che già a Bilbao gli aveva procurato qualche fastidio. L'argentino, che da programma dovrebbe partire in serata per tornare a Buenos Aires e rispondere alla convocazione della nazionale di Scaloni, si è accasciato dopo un colpo di tacco. In seguito all'uscita dal campo, la Joya è andato a sedersi in panchina con le mani sul volto per coprire le lacrime .

Infortunio Dybala in Roma-Cagliari, la situazione

Inizialmente Dybala aveva provato a rimanere in campo, ma dopo poco è andato a terra richiamando l'attenzione dello staff medico che è intervenuto sul campo. La partita dell'ex Juve è durata poco più di dieci minuti dato che era entrato solamente al 64' per sostituire il connazionale Soulé. Al suo posto è entrato in campo Pisilli. Dopo aver saltato le convocazioni di ottobre e novembre per scelta tecnica del ct argentino Scaloni, Dybala si è riconquistato la nazionale a suon di buone prestazioni. Negli ultimi mesi la Joya aveva ritrovato una condizione di forma ottimale che gli ha permesso di giocare con continuità portando il suo apporto fondamentale alla Roma. Tra campionato, Europa League e Coppa Italia, l'argentino ha racimolato 35 partite, segnando otto gol e quattro assist in tutte le competizioni.

Ranieri: "Domani gli esami per Dybala"

Ranieri nel post partita ha parlato dell'infortunio di Dybala ai microfoni di Dazn: "Ha sentito male dietro, non dovrebbe essere nulla sul ginocchio. Vediamo, domani faranno gli esami di rito e speriamo che non sia successo nulla". Ora ci sarà la sosta per le partite delle nazionali e non si giocherà in campionato. La Roma tornerà a giocare in Serie A sabato 29 dicembre in trasferta al Via del Mare contro il Lecce, per poi ospitare la Juve all'Olimpico il 6 aprile.