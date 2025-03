Koné torna sulla lite al derby con Guendouzi: “Ecco cosa ho fatto dopo”

ROMA - "È stata l'atmosfera del derby a farci esagerare un po’” . Manu Koné, centrocampista della Roma, in un’intervista all’Equipe è tornato a parlare del litigio con Guendouzi nell’ultimo derby tra i giallorossi e la Lazio . Entrambi in nazionale, sono pronti a vestire la maglia della Francia. La diatriba avvenuta nella stracittadina di gennaio è ormai acqua passata: “Ho parlato di questa partita con Mattéo durante tutti gli incontri precedenti. Ridevamo, anche con l'allenatore: 'Ehi, il derby di Roma sarà duro!'. Poi è successo quello che è successo. Lo accetto con un sorriso. È vero che non è una bella immagine, ma è pur sempre una partita di calcio. S oprattutto con Mattéo abbiamo spiegato le cose subito dopo. L'ho chiamato e la cosa era risolta".

Koné e l’esperienza alla Roma: due sono i miei modelli

“Quando ero piccolo, Yaya Touré e Paul Pogba erano i miei modelli. Era il mio sogno diventare come loro. Cosa ha fatto Yaya Touré in Premier League è scioccante. I troppi gialli rimediati in stagione? (Ride, ndr) Onestamente? Già gli arbitri sono un po' offensivi. Ma quando sei un giocatore che ha voglia, inevitabilmente c’è un po’ di impegno in eccesso. È vero che devo essere più attento perché potrebbe penalizzare la squadra. Ranieri mi chiede di migliorare su questo. Ma io mi impegno. Sto solo cercando di fare bene".