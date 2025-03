Fienga: "Il mancato nuovo stadio della Roma? Un miliardo di dollari in fumo per una guerra di religione"

L'ex ad giallorosso, ex ad dell'Al-Nassr di Ronaldo e Pioli, oggi consigliere del fondo saudita Pif: "In Italia ci vogliono 20 anni per fare uno stadio, in Arabia dai 24 ai 36 mesi. A Roma le ultime opere sono state la Nuvola e l'Auditorium: dobbiamo vergognarci"