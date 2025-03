Baldanzi ko con l'Italia Under 21: come sta dopo il brutto colpo al ginocchio

Sono ore di apprensione in casa Roma dopo l'infortunio occorso a Tommaso Baldanzi nel corso dell'amichevole tra le nazionali Under 21 di Italia e Olanda, giocata a Venezia nel pomeriggio di venerdì 21 marzo. Il trequartista giallorosso è stato costretto a lasciare il campo attorno all'ora di gioco per il duro intervento di un giocatore degli Oranje, che lo ha colpito all'altezza del ginocchio.