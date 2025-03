Roma, infortunio per Saud: Ranieri in emergenza sulla fascia destra

Roma in emegenza sulla fascia destra: Saud Abdulhamid si è infortunato in nazionale , nel corso del match vinto 1-0 dalla sua Arabia Saudita e la Cina. Il terzino arabo è uscito dal campo al 54' per un problema muscolare a una coscia, vicino al ginocchio. Poco prima aveva servito l'assist per il gol vittoria arabo, segnato da Al-Dawsari al 50'. Saud tornerà a Roma in queste ore.

L'esito degli esami

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione tendinea posteriore della coscia sinistra, all'altezza del ginocchio. Per questo Saud lascerà il ritiro della squadra di Renard e farà ritorno a Trigoria per essere valutato dallo staff medico della Roma, secondo quanto riferito dalla stessa federcalcio araba con un comunicato ufficiale. È emergenza totale per Ranieri, che sulla destra deve già fare i conti con gli infortuni di Celik, sia pur in ripresa, e Rensch, che dovrebbe rientrare in campo ad aprile. Saud finora ha giocato 4 gare in campionato e altrettante, segnando anche un gol, in Europa League.

Il comunicato ufficiale

Questo il comunicato ufficiale della federcalcio araba: "Una risonanza magnetica condotta su Saud Abdulhamid in seguito all'infortunio riportato nell'ultima partita contro la Cina ha rivelato una lesione al tendine del ginocchio. Sulla base del referto medico, l'allenatore Herve Renard ha deciso di escludere il giocatore dal ritiro dei Green Falcons a causa della sua necessità di un programma di trattamento".