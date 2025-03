"L'Atletico Madrid ringrazia per il rifiuto di Dovbyk": in Spagna l'analisi che fa male alla Roma

"Sorloth contro Dovbyk: l'Atlético 'ringrazia' per il rifiuto dell'ucraino". Dalla Spagna arriva l'analisi di AS sul confronto a distanza tra Artem Dovbyk e Alexander Sorloth, autori rispettivamente di 24 e 23 gol nella Liga 2023/24. Nell'approfondimento viene ricordato la scorsa estate come Dovbyk fosse diretto a Madrid finché non ha rifiutato l'Atletico preferendo trasferirsi alla Roma: "L'Atletico è un grande club, ma non abbiamo visto un progetto serio per Artem. La loro offerta finanziaria è significativamente inferiore a quella di altri club interessati al capocannoniere della Liga", dichiarò Oleksiy Lundovskyi dopo la rottura delle trattative, precedente alla virata dei Colchoneros su Sorloth: diventato il subentrante con più gol nella storia dell'Atletico.