Aldair: "Per la Roma vorrei Ancelotti allenatore e Falcao dirigente. Sulla 10 a Dybala..."

Il futuro della panchina della Roma sembra ancora incerto (anche se sta prendendo piede l'ipotesi Gasperini ), per Aldair c'è un obiettivo da non mancare: "Il club ha bisogno di prepararsi per il centenario : dovrà avere una squadra forte, con mentalità e volontà di riuscire ad arrivare più in alto possibile. Non si può aspettare, questo processo va cominciato adesso, la tifoseria se lo merita. Come tecnico sarebbe bellissimo avere Ancelotti , un allenatore che ha fatto benissimo in tante squadre, che ha iniziato qui a Roma a giocare. Magari dopo Madrid lui può fare questa scelta, anche se è ancora abbastanza giovane, penso che possa allenare ancora parecchio. Serve un nome forte come il suo".

Aldair: "Falcao è l'uomo giusto per la Roma"

Anche Pluto non disdegna l'ipotesi di tornare alla Roma: "Però penso che ci siano degli ex calciatori davanti a me. Ho sempre detto che un uomo giusto per la Roma, per la società, che nessuno ha mai preso in considerazione, con tutti i problemi che ha avuto questa società, è Paulo Roberto Falcao. Non è solo un giocatore forte ma una persona che ha voluto bene alla Roma e a cui tutti i tifosi vogliono bene. L'ideale sarebbe Falcao dirigente e Ancelotti allenatore". Aldair, nonostante i vari battibecchi, ha apprezzato molti degli allenatori avuti in carriera: "Ho litigato un po' con tutti (ride, ndr), però sono stato bene con molti, ad esempio Carletto Mazzone. Penso che l’allenatore più importante per me alla Roma sia stato Ottavio Bianchi, perché mi ha sostenuto nei primi mesi difficili. Venivo a giocare un calcio molto diverso, ho chiesto di andare via dopo 6 mesi e lui ha detto ‘No, devi stare qua, fino a che ci sto io tu stai qua e giochi’. Mi ha dato la forza di rimanere per tutti gli altri anni. Quindi quelli con lui sono stati gli anni più importanti". Pochi dubbi anche sulla partita preferita in maglia giallorossa: "Roma-Parma del 2001, la gara che mi ha dato più gioia anche se non ero in campo per infortunio. Una gioia immensa".