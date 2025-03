Incredibile, Boris Becker tifa Roma ed esulta al gol di Dovbyk: che show sui social! 

La Roma continua la sua cavalcata nella rincorsa all' Europa : la vittoria al Via del Mare contro il Lecce sigilla il quattordicesimo risultato utile consecutivo in campionato che certifica lo splendido momento di forma della squadra di Claudio Ranieri . Il gol di Dovbyk arrivato all'80' ha fatto scatenare i tifosi giallorossi e non solo: infatti a esultare per la rete decisiva dell'ucraino c'è stato anche l'ex tennista Boris Becker , che si rivelato un tifoso romanista sui social.

Boris Becker, i tweet durante Roma-Lecce fanno impazzire i giallorossi

L'ex numero uno al mondo si è dimostrato particolarmente attivo sul suo profilo X durante la sfida tra Roma e Lecce. Inizialmente faceva il tifo per il suo connazionale Mats Hummels: "Sto tenendo d'occhio Lecce-Roma e Mats Hummels sta giocando in maniera brillante, Borussia Dortmund non ti sarebbe potuto servire?". E continua: "Ottimo primo tempo di Mats Hummels", taggando la Roma. Infine l'ultimo tweet della serata lo riserva all'esultanza per il gol di Dovbyk, poi ritweettato dal profilo ufficiale del club con due cuori giallorossi. Nei commenti i tifosi giallorossi scatenati e sorpresi nello scoprire la passione di Becker per la Roma. L'ex tennista tedesco non ha mai nascosto il suo amore per il calcio, partecipando spesso a partite di beneficienza, e il suo tifo per il Bayern Monaco. In un'intervista del 2009 alla CNN aveva rivelato: "Amo il calcio tanto quanto il tennis. Il migliore per me era Beckenbauer, poi Gerd Muller e Sepp Maier".