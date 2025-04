Ranieri carica la squadra per la Juve. La frase urlata a Pisilli: “Non mi piace chi si dispera”

Primo allenamento settimanale per la Roma in vista della Juventus e subito buone notizie per Claudio Ranieri: Zeki Celik è tornato infatti ad allenarsi in gruppo, un rientro prezioso vista l’assenza per squalifica di Saelemaekers contro i bianconeri. Restano out Abdulhamid e Rensch, mantenendo l’emergenza sulla fascia destra. Nessun allarme per Dovbyk, regolarmente a disposizione, mentre Gourna-Douath si è allenato con una fasciatura al ginocchio sinistro.