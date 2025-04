Roma-Juve, chi gioca in attacco con Dovbyk: tutte le soluzioni di Ranieri

ROMA - La grande beffa per Ranieri è doversi giocare la Champions e, più in generale, l’Europa senza il suo uomo migliore, Paulo Dybala. Per questo dover anche rinunciare a Saelemaekers contro la Juve è una gran bella seccatura. Chiariamo, quella delle ultime uscite non è certo la miglior versione dell’attaccante belga, ma di certo è una pedina utilissima in una sfida così importante e delicata come quella contro i bianconeri di Tudor. Aspettando così di capire quale decisione prenderà Ranieri sulla corsia esterna, quindi se puntare su El Shaarawy esterno oppure su Celik che ieri è tornato ad allenarsi con il gruppo, un altro dubbio adesso tiene banco nei pensieri del tecnico: chi far giocare in attacco accanto a Dovbyk? Oppure dietro all’ucraino, a seconda del modulo che Sir Claudio sceglierà per la sfi da di domenica. Le soluzioni sono diverse e cambiano gli interpreti a seconda dello stile di gioco, di certo al momento sono in quattro a contendersi uno o due ruoli: Pellegrini, Soulé, Baldanzi e Shomurodov. Come, anche l’uzbeko? Sì, perché la vittoria arrivata contro il Lecce utilizzando il doppio attaccante - l’intuizione di Ranieri - sta spingendo il tecnico a considerare anche il suo impiego dal primo minuto con il gigante ex Girona.

L'idea Shomurodov

Dubbi, considerazioni, analisi e strategie che il tecnico dovrà studiare in questi ultimi quattro giorni prima della sfida contro i bianconeri. E sarà inutile provare a decifrare la sua conferenza stampa di venerdì: la scelta finale arriverà soltanto a poche ora del fischio d’inizio del match. Come detto, l’utilizzo di Shomurodov permetterebbe una nuova soluzione offensiva e un supporto diverso per Dovbyk. E il lavoro di Shomurodov nel nuovo anno è stato importante proprio su questo fattore, specialmente per Dybala. L’uzbeko è infatti molto bravo ad aprire gli spazi, a girare attorno all’attaccante di riferimento, a duettare con lui e a svariare per la trequarti offensiva. Senz’altro meno da centravanti ma più da seconda punta. In questo caso Dovbyk dovrebbe concentrarsi più sul lavoro in area che nell’aiutare la costruizione della manovra. A quello ci penserebbe Eldor, anche con le sue doti nel gioco aereo. In questo caso Ranieri giocherebbe o con il 3-5-2 (o 3-5-1-1), quindi inserendo un centrocampista in più per fare densità in mezzo al campo, oppure con un 3-4- 1-2, soluzione adottata con l’utilizzo di Pellegrini che da mezzala poi garantisce inserimenti verso la trequarti.

La trequarti

Fin qui il modulo più adottato dal tecnico di San Saba è il 3-4-2-1, quindi con l’utilizzo di due trequartisti. Pellegrini e Soulé sono stati gli ultimi impiegati nella sfida contro il Lecce. Rendimento non proprio positivo per il primo, accettabile quello del secondo. Entrambi non sono mai riusciti però ad andare al tiro in porta sebbene abbiano lavorato molto nella costruzione del gioco ma anche nel supporto alla fase di copertura. Questo è il fattore che potrebbe spingere Ranieri a replicare la strategia, magari con la sostituzione di uno dei due per Baldanzi. Se dovesse giocare Celik esterno, a quel punto uno come Soulé sarebbe essenziale per aumentare il peso offensivo sulla fascia. Al tempo stesso se invece ci dovesse giocare El Shaarawy, servirebbe il lavoro dell’argentino anche in fase di copertura per evitare raddoppi o buchi nel lato di difesa coperto da Mancini (o da Celik). E lo stesso si può dire anche dal lato sinistro, con Pellegrini pronto a tornare indietro per accompagnare la fase difensiva e a lavorare molto di sacrifi cio. La costante resta lì avanti: Artem Dovbyk giocherà titolare e sarà chiamato a dare una svolta anche alle sue prestazioni nei big match. Undici gol segnati in campionato sono un bottino importante nella sua prima stagione in giallorosso, ma con soltanto una rete segnata negli scontri diretti, quella del Dall’Ara contro il Bologna. Ora servono i grandi gol, a precindere dal suo compagno di reparto.