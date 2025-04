Roma, Ranieri e la rimonta record: quanti punti ha recuperato a 6 squadre

ROMA - Profeti, indovini, previsioni e rivelazioni. C’era una volta un profeta , si chiama Hernanes , e undici anni fa lasciava la Lazio in lacrime regalando gli scarpini ai tifosi fuori Formello . Adesso c’è un nuovo profeta nella Capitale , si chiama Mats Hummels e quattro mesi fa aveva predetto che la Roma avrebbe rimontato e scavalcato la Lazio nonostante i 15 punti di ritardo sui biancocelesti. E la previsione si è avverata nell’ultimo turno di campionato, con la vittoria dei giallorossi sul Lecce e il pareggio interno dei rivali contro il Torino . Aspettando una nuova rivelazione dall’indovino tedesco, il futuro è sicuramente tutto da scrivere e passa non solo dalla prossima giornata, ma dal derby che tra due settimane potrà “ confermare o ribaltare il risultato ” come nei più famosi format televisivi reality-culinari che lasciano il fiato sospeso fino al termine della puntata. Non c’è dubbio, però che la Roma fin qui abbia fatto un lavoro straordinario per alimentare il suo sogno europeo, passando dall’essere un fast-food di terza categoria a un ristorante in corsa per guadagnare una stella. Come? Cambiando chef . Prima ne aveva uno da cucine da incubo, da metà novembre invece si è affidata a chi in carriera ha saputo ben abbinare tradizione e innovazione, affidandosi alla semplicità, all’esperienza e sfruttando al massimo gli ingredienti a disposizione.

Roma, il numero

Quindici i punti recuperati alla Lazio da quando Claudio Ranieri ha preso in carico il suo terzo mandato sulla panchina della Roma. Una delle tante squadre rimontate da un gruppo che dopo l’allontanamento di Juric era a soli due punti dalla zona retrocessione e con soltanto tre vittorie in stagione. Un percorso iniziato inevitabilmente con diversi ostacoli, a cominciare dalla sconfitta contro il Napoli, appena pochi giorni dopo l’arrivo di Ranieri a Trigoria (tra l’altro preparando la gara senza i nazionali), e quella contro l’Atalanta nonostante i miglioramenti tattici che hanno ridato fiducia al gruppo. Ecco, prenderemo proprio la quattordicesima giornata - il ko con Gasp - per considerare i punti rimontati dalla Roma alle sue dirette avversarie. E sono tantissimi, in totale ben 77 guadagnati alle sei squadre in corsa per un posto per la qualificazione alla prossima Champions. Considerando invece anche la prima col Napoli, quindi la tredicesima giornata (ma non certo la Roma di Ranieri), sarebbero 64 punti: un bottino comunque straordinario.

Ranieri, Mister Rimonta

Sette vittorie di fila, quattordici risultati utili consecutivi e il record tra i top cinque campionati europei per punti conquistati nel 2025: la Roma sta volando sotto la guida di Mister Rimonta. Il campionato ha aspettato i giallorossi, Ranieri ha saputo approfittarne rimontando 19 punti alla Fiorentina, 14 al Milan, 12 all’Atalanta, 10 alla Juventus e 7 al Bologna. E adesso tre di queste sei squadre sono dietro la Roma in classifica, mentre le altre tre sentono il fiato sul collo di una squadra che non ha nulla da perdere visto da dove è partita ed è pronta a dare tutto per cercare di raggiungere finalmente quella Champions che a Trigoria manca addirittura dal 2018-2019. Senza più l’Europa League da disputare, senza quindi poter alimentare il sogno di alzare un altro trofeo europeo, ora la concentrazione dei giallorossi è tutta sulla sfida del weekend. E il bello è che la Roma affronterà in questo finale di stagione ben cinque di queste sei squadre rimontate in sedici giornate. Solo un’eventuale fuga del Bologna può ostacolare un futuro che la Roma può scriversi praticamente tutto da sola nei prossimi scontri diretti. Per riuscirci non serve un profeta ma la mano di Mister Rimonta.