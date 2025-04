La Roma fa la foto di squadra e il siparietto con Mancini è tutto da ridere

Momenti di relax a Trigoria durante la preparazione della fondamentale sfida con la Juventus in programma allo Stadio Olimpico. Per la Roma è tempo della canonica foto di squadra , pausa che viene vissuta con grande goliardia dal gruppo squadra, sempre sotto lo sguardo bonario del mister Ranieri, che per stavolta lascia passare...

'Schiaffo del soldato': Mancini le prende e le dà

Come in ogni occasione nella quale va in scena il 'ritratto di famiglia', i momenti che precedono lo scatto sono all'insegna degli scherzi e dei dispetti reciproci poco prima dello scatto. In questo senso la 'famiglia' Roma non si sottrae e nel gioco dello 'schiaffo del soldato', stavolta il protagonista è Mancini. Il difensore giallorosso prima viene provocato da Gollini, che gli 'bussa' letteralmente sulla nuca dal 'loggione' dei giocatori in posa: si volta in cerca del colpevole, ma trova solamente i volti sornioni di Hummels e Cristante, pronti a giurare di non essere stati loro. Infine si sfoga con il vicino Pisilli, sfoderando un 'colletto'. Il tutto sotto gli occhi di un benevolo Ranieri, che trattiene le risate, ma poi richiama tutti al 'cheese' prima di tornare a lavorare in vista dell'impegno con i bianconeri.