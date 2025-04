Svilar e le parole da brividi su De Rossi: "Grazie, mi ha cambiato la vita". E racconta un retroscena inedito

Quando Mile Svilar parla di Daniele De Rossi si emoziona. È forse l'unico momento dell'intervista i n cui la voce si incrina un po' e gli occhi si abbassano. Perché mentre quando affronta il tema nazionale lo sguardo è vispo, orgoglioso, e lo scambio di battute simpatico ("é un peccato che tu non possa giocare in nazionale", "ah, dite?"), quando il discorso cade sull'ex tecnico, Mile si rabbuia. Si vede che a Roma sta bene, è felice (e infatti vuole rinnovare) e con Ranieri va tutto alla grande, ma De Rossi sta lì. In un angolo della mente e del cuore. Perché, semplicemente, dice: "Mi ha cambiato la vita".

De Rossi e le parole da brividi

De Rossi lo ha scelto, gli ha dato fiducia dopo anni bui e, soprattutto, gli ha sempre parlato, anche quando all'inizio gli aveva preferito Rui Patricio (che Svilar definisce "uomo e portiere top"). "Daniele - racconta - è stato l’allenatore più importante della mia vita. Non dimenticherò ciò che ha fatto per me. Sin dalla prima settimana, quando mi comunicò che non avrei giocato ma che credeva in me. In sette anni nessuno mi aveva mai spiegato una decisione tecnica". Inevitabile lo shock dopo la sua cacciata. "Eh... Ma chissà, magari un giorno torneremo a lavorare insieme. Mi piacerebbe". Anche più di quello che le parole dicono. Basta lo sguardo