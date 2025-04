Roma, Pellegrini senza pace: l'odissea continua

Fino a venerdì si sentiva benissimo e sperava di giocare titolare. Poi l’incidente, un altro della disgraziata catena di sventure, nella partitella di allenamento: un contrasto duro ancorché involontario, un colpo fortissimo al polpaccio. E’ il prezzo dell’intensità del lavoro che viene richiesta ai calciatori contemporanei: Lorenzo Pellegrini ieri mattina non è riuscito ad allenarsi a causa del dolore. Ranieri lo ha convocato lo stesso, sperando di portarlo almeno in panchina. Ma è da escludere che possa cominciare la partita contro la Juventus, alla quale teneva tantissimo per tanti motivi. Il capitano della Roma sarà quindi di nuovo Gianluca Mancini. rilancio. La ragione principale, ovviamente, era il desiderio di riscatto. Che passa necessariamente attraverso la continuità: tornato disponibile a Lecce dopo la febbre che lo aveva fermato contro il Cagliari, Pellegrini ha vissuto una delle tante serate grigie di una stagione sfortunata. Ma un calciatore come lui, per struttura fisica e caratteristiche, ha bisogno di infilare due o tre partite prima di recuperare brillantezza. A questo punto dovrà aspettare il derby, altro evento che da capitano sente parecchio, ricordando la sorpresa dell’andata: quando nessuno si sarebbe aspettato di vederlo uscire dalle scalette dell’Olimpico con la fascia sul braccio, ha orientato la sfida a favore della Roma con un gol da fuoriclasse.

Le assenze di Pellegrini

Certo, la ruota della fortuna dovrà girare prima o poi. In questo campionato, per un motivo o per un altro, Pellegrini ha giocato soltanto 17 volte dal primo minuto. E per 6 volte è rimasto in panchina senza entrare. In Europa League poi Ranieri non gli ha concesso neanche un secondo nella doppia sfida (persa) contro l’Athletic Bilbao. Insomma, non è la sua stagione.

La delusione

«Lorenzo è un giocatore di qualità, conto molto su di lui» ha ripetuto l’allenatore nell’ultima conferenza stampa. Ma oggi, se le terapie analgesiche risolvono il problema fisico, potrà utilizzarlo solo per una manciata di minuti. Sarà interessante capire come vorrà sostituirlo: mediana muscolare e 3-5-2 da lotta metro per metro o solito 3-4-2-1 con Baldanzi e Soulé dietro a Dovbyk? In ogni caso la Roma perde un’opzione che impoverisce il palleggio, in una squadra che già deve rinunciare alla classe di Dybala.

Pellegrini, la Lazio nel mirino

Pellegrini è molto dispiaciuto per il nuovo inconveniente. Ma conosce abbastanza bene il calcio da capire che gli basterà poco per ribaltare la situazione: a prescindere da Roma-Juve, restano sette partite per recuperare la centralità tecnica perduta. La prima, contro la Lazio, arriva proprio nel momento giusto. Non rimandabile.