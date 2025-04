Suor Paola, il ricordo della curva della Roma è bellissimo: il testo dello striscione

Non esistono colori, non esistono derby, ci sono solo dolore e rispetto. Stasera, durante Roma-Juve, la Curva Sud ha esposto uno striscione in ricordo di Suor Paola, la religiosa tifosissima della Lazio scomparsa qualche giorno fa. Questo il testo dello striscione: "Un ricordo a chi ha dedicato la propria vita ad aiutare bambini, malati e detenuti. Rip Suor Paola". Appalusi da parte di tutto lo stadio. Sentiti, perché Suor Paola si è sempre dedicata alle persone più fragili e a Roma era una vera istituzione. Senza colori né bandiere, appunto.