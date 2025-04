Ranieri a sorpresa in conferenza: "Non sarò dirigente della Roma, il mio ruolo sarà un altro"

Prima le battute in diretta a Dazn con gli amici Buffon, Ferrara e Stramaccioni, poi la voce più seria quando, in conferenza all'Olimpico, Claudio Ranieri spiega nel dettaglio cosa farà il prossimo anno. Non dirigente della Roma, ma consigliere personale dei Friedkin. Il che vuol dire che, con ogni probabilità, Ranieri non avrà per ora un ruolo all'interno dell'organigramma giallorosso. D'altronde, poco prima, sempre a Dazn aveva detto: "Sono 35 anni che giro il mondo ma non conosco il mondo". Tradotto: vuole (anche) godersi la moglie, la figlia, i due nipotini e tutto quello che ha raccolto nella sua (fortunata) vita.