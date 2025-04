Mancini: "Prima Ranieri mi odiava, ora sono cambiato. Per me Hummels..."

Mancini: "Non ho preferenze sull'allenatore, De Rossi e Mourinho erano diversi"

Un'esperienza che Mancini spera di ripetere presto è giocare con la Nazionale: "Sono grato a Spalletti: mi ha portato all’Europeo, ho giocato con la Svizzera, mi ha convocato spesso l’anno scorso. Purtroppo l’Europeo non è andato bene, ce lo porteremo avanti. Cerco di giocare bene per essere nuovamente convocato, ma il ct prende le sue decisioni. La Nazionale è il sogno di ogni bambino. E se non arriva la convocazione, io farò il tifo come sempre". Nonostante le decisioni dei tecnici a volte possano non piacere, la priorità è la squadra: "Non esiste l'io in un gruppo di 25 persone, esiste il noi. Decide l'allenatore, e se decide di non farti giocare per più partite di fila ti devi fare delle domande. Giusto arrabbiarsi, ma deve essere un modo per dare di più in quei 10-15 minuti quando entri in campo. Allenatore giochista o gestore? L'allenatore è importante, ma non ho preferenze, seguo tutto quello che mi dice. Ad esempio, con De Rossi facevamo 40 minuti di uscite dal basso in rifinitura, con Mourinho la fase difensiva era maniacale prima della partita".