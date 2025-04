Roma, Ranieri ha svelato la lista dei possibili allenatori: ora Friedkin deve decidere

ROMA - Si avvicina l’annuncio, lo ha detto lui. Ranieri ha anche svelato che la lista dei possibili allenatori è stata già consegnata a Friedkin , che dovrà scegliere il candidato più idoneo. Ha parlato di un gruppo di 7-8 nomi che poi si è ristretto a 3-4 . Della prima facevano parte ad esempio Fabregas ed Emery, che però hanno preferito declinare l’offerta essendo impegnati su altri fronti e in altri progetti. In quella definitiva invece ci sono quasi certamente Stefano Pioli e Maurizio Sarri . Due figure diverse che partono da posizioni diverse. Ma che hanno comunque chance di prendere in mano la Roma a cominciare dal mese di luglio.

Ipotesi Pioli per la Roma

Pioli non è ancora stato ufficialmente contattato. La trattativa sarebbe quindi tutta da impostare. In Arabia Saudita sta bene, ha anche chiesto alla famiglia di raggiungerlo, e guadagna 12 milioni netti. Ma è logico che una chiamata della Roma, con il ritorno in bellezza in Serie A dopo una sola stagione di esilio dorato, lo stuzzichi eccome. Non è impossibile trovare un accordo, se Friedkin rompe gli indugi. Pioli sarebbe felice di completare il giro metropolitano: ha già allenato Lazio, Inter e Milan.