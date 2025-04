Roma, come sarà la coreografia della curva Sud (e non solo) per il derby

La Capitale si prepara al suo derby . Lazio e Roma sono pronte a dare spettacolo in campo e soprattutto sugli spalti, dove i tifosi sfoggeranno come di consueto le coreografie organizzate più belle della stagione. E quando la Curva Sud e la Curva Nord si accendono, con colori, cori e striscioni, danno il via a un vero atto d’amore verso la propria maglia. Alcuni di questi capolavori sono diventati memorabili: dalla citazione romanista “Tu non vedrai nessuna cosa al mondo maggior di Roma”, allo striscione laziale "Osare credere spavaldi di essere!". Anche questa sera lo stadio Olimpico di Roma non sarà da meno.

Cartoncini giallorossi e non solo

Per la coreografia della Roma sono arrivate le indicazioni dettate dalla Curva Sud, pubblicate dall'avvocato Lorenzo Contucci sui social: "Romanisti! Ci siamo, il derby è alle porte, ed anche questa volta abbiamo lavorato sodo per la realizzazione di una nuova coreografia. Voi tutti avete già partecipato contribuendo economicamente ma serve un ultimo sforzo da parte vostra... Per la riuscita perfetta c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Vi chiediamo di seguire alla lettera le istruzioni che vi verranno date dai ragazzi dei gruppi e di rispettare poche e semplici regole: NON spostate i cartoncini che troverete sui seggiolini e agevolate il passaggio dei ragazzi che passeranno con il materiale coreografico. La coreografia deve essere aperta nel momento in cui verrà dato il segnale dai lanciacori. NON accendete torce e fumogeni, non sventolate sciarpe e bandiere. Tenete aperto solamente il vostro cartoncino. Per l'onore di Roma! AVANTI ROMANISTI!"