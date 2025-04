Totti e il futuro allenatore della Roma: "Se non può arrivare Ancelotti prenderei De Zerbi"

Il talento di Rafa Leao continua ad essere divisivo, in casa Milan e non solo: "Non lo conosco personalmente ma da fuori, - ha precisato Totti - se fossi tifoso del Milan non mi farebbe impazzire l'atteggiamento. In quella società devi fare uno scatto diverso. Per imporsi con la squadra, i tifosi, l'allenatore, l'atteggiamento deve essere diverso ". A Roma , invece, vedrebbe bene in futuro uno dei giovani che si è consacrato quest'anno in Serie A: " Punterei su un giovane come Nico Paz . Mi piace, è estroso e cattivo allo stesso tempo. I l Real ha fatto la scelta migliore , ritornerà a Madrid e diventerà tra i migliori al mondo".

L'unico rimpianto di Totti

Nella carriera da calciatore di un fenomeno come Francesco Totti, resiste un rimpianto, pensando ad un calciatore che avrebbe potuto dar vita ad un tandem esplosivo con il 10 della Roma: "L'unico rimpianto è non aver giocato con Ronaldo 'Il Fenomeno'. Per me era il più forte di tutti, più di Messi e Cristiano Ronaldo. Nel periodo tra Barcellona e Inter, tolto Maradona che è il calcio, c'è R9. Uno come me alla Roma? Credo sia quasi impossibile ripetere il mio percorso. Ho vestito un'unica maglia nonostante i tanti alti e bassi, non è semplice gestire tutto. Difficile trovare giocatori che vogliano restare in un club per così tanti anni".

Totti e l'ipotesi ritorno

"C'è stata qualche chiamata da una squadra di Serie A e l'avevo presa in considerazione", ha ammesso Totti, ripensando alle voci che reclamavano un suo clamoroso ritorno in campo. "Poi ci ho ragionato e da una parte mi avrebbe fatto piacere giocare a calcio, perché il mio sogno non l'ho interrotto io, ma dall'altra parte ho detto 'Basta, diventi patetico. Hai 47/48 anni...'. Sono cresciuto con la Roma e morirò con la Roma - ha sottolineato -. Scherzando, ho incontrato delle persone che mi hanno detto 'Dai, vieni a darci una mano'. E da lì è nato tutto, anche se poi non si è fatto niente".