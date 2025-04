Hummels e la durissima stoccata a Juric: "Allenamenti modesti. E le partite della Roma..."

Mats Hummels , che pochi giorni fa ha annunciato il ritiro a fine stagione , è tornato a parlare di Ivan Juric , allenatore con cui non ha di certo avuto un ottimo feeling durante la sua parentesi a Roma . Il difensore tedesco, nel suo podcast Alone is Hard, ha commentato come la scelta di indossare la maglia giallorossa fosse stata motivata da una conversazione con Daniele De Rossi , esonerato però dopo quattro giornate.

Roma, Hummels pensava già al ritiro in estate

"Ci sono stati molti giorni la scorsa estate in cui ho pensato che il ritiro fosse davvero la scelta giusta - ha spiegato l'ex Borussia Dortmund - Non mi sentivo più motivato ad allenarmi da nessuna parte. C'erano già delle ottime opportunità a luglio, e sentivo che non volevo più allenarmi per nessun motivo. Non volevo tornare a questa routine".

"Con Juric situazione modesta..."

Poi De Rossi è riuscito a convincere Hummels, ma le cose non sono andate come da programmi: "Purtroppo sono rimasto con lui solo due settimane. Con Ivan Juric è cominciata una situazione modesta, sia in termini di partite che di contenuti di allenamento. La sua interpretazione del calcio la rispetto. Ma non so quanto si possa essere lontani da ciò che mi piace e da ciò che mi rende forte".