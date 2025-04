Ranieri senza filtri in conferenza prima di Roma-Verona: "Siamo seri con i tifosi, la Champions...."

Il giorno dopo il bagno d'amore dei romanisti al Tre Fontane, Claudio Ranieri torna a parlare a Trigoria alla vigilia di Roma-Verona . E lo fa senza filtri: chiaro, deciso, un po' ironico quando scherza con i cronisti sui pesci (chiaro riferimento a Lazio-Bodo ) ma serio, decisamente serio, per tutto il resto del tempo. A precisa domanda su una possibile qualificazione in Champions (distante cinque punti), Ranieri prima sorride, poi chiede al giornalista: "Lei scommetterebbe un euro? Lo vuole perdere... Siamo onesti, se ci arriviamo è perché le altre sbragano (tesuale, ndr), siamo seri con i nostri tifosi. Teniamoci stretti i ragazzi che stanno facendo di tutto, chiedo ai tifosi un aiuto per questo rush finale, sarà molto importante che loro capiscano la situazione che stiamo vivendo. Questa gente merita il massimo, una squadra stabilmente tra le prime quattro o cinque che possa vincere i campionati. E quindi pazienza, lavoro, aspettiamo che il mercato sia più libero. Vedremo poi se pescheremo un pesce sughero o una spigola".

Ranieri: "Dovbyk mi deve dare di più"

Passando ai singoli, Ranieri, sempre con estrema classe, ha "bacchettato" ancora Dovbyk e speso parole bellissime per Soulé: "Artem ed El Shaarawy hanno fatto ancora differenziato ma stanno bene e deciderò domani. Artem si dovrebbe far vedere di più e la squadra dovrebbe servirlo meglio: io gli dico sempre che oltre il gol mi deve dare la prestazione. Ci sta lavorando, io non sono soddisfatto e credo neanche lui. Ma lui deve dare di più. Soulé è un diamante grezzo da sgrezzare, io sto facendo del mio meglio, chi arriverà farà sicuramente meglio di me". E allora, tra futuro e presente, Ranieri fa il punto un po' come allenatore e un po' come dirigente: "Mercato del prossimo anno? Intanto pensiamo a questa stagione, quello che ha detto De Rossi un anno fa è vero (mancanza di giocatori di gamba in grado di ribaltare l'azione, ndr). Il gap è notevole con quelle che stanno lassù, lo vede anche con chi non sa di calcio. Vedremo chi prendere, prima sicuramente conta l'uomo, poi il calciatore. Non siamo preoccupati su Svilar, lui vuole restare, si concluderà con una soddisfazione reciproca, ne sono convinto. Pisilli? Ha fatto bene da quando sono venuto, era sceso però molto di condizione, è normale e ora si sta riprendendo. Non è questione di rinnovo, non è che si sente sazio, dà sempre tutto durante gli allenamenti e va bene così". Due battute anche su Hummels: "È una colonna, un grande giocatore, mai sopravvalutato, quando lo metterò dentro farà la sua prestazione".

Ranieri: "Più cattiveria, sono deluso e arrabbiato"

Infine, il Verona, avversario molto ostico: "Ci aspetta una partita difficilissima, si chiudono benissimo, il terzo gol dell'andata lo ripetono 10-15 volte a incontro. Ci aspetta una gara importantissima, vogliamo i tre punti ma sarà difficile anche perché, pur stando bene fisicamente, i ragazzi non hanno uno stato di forma ottimale. Ci manca un po' di leggerezza, poi certo affrontare Juve e Lazio non è facile, questi giocatori stanno facendo il massimo e stanno cercando di dare il meglio in un momento così delicato. Si può anche cambiare qualcosa in formazione,. ma con il bilancino del farmacista". Ranieri con tatto dice di essere "deluso e arrabbiato, dobbiamo lavorare di più, ci manca la scaltrezza di non far entrare l'avversario in area. Ci dobbiamo un po' ricompattare". Vero, soprattutto perché, Ranieri lo fa capire bene, sprecare quanto fatto finora sarebbe un peccato. Anche perché la Champions è (quasi) un sogno, ma bisogna pure guardarsi le spalle.