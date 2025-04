Ranieri e la battuta su Lazio-Bodo: "Vedremo che pesce pescheremo..."

La Roma riprende il suo cammino in campionato dopo i due pareggi contro la Juventus e nel derby contro la Lazio. All'Olimpico arriva il Verona di Zanetti , con una salvezza tranquilla alla portata dei gialloblù. Ranieri è intevenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita : tanti temi, dalla situazione di Dovbyk all'utopia della qualificazione in Champions League. Nel finale, l'allenatore dei giallorossi ha fatto anche una battuta velata sull'eliminazione della Lazio contro il Bodo/Glimt ai quarti di finale di Europa League .

Ranieri, la battuta in conferenza su Lazio-Bodo: "Non fate i furbi"

Queste le sue parole: "Questi tifosi meritano il massimo. Quello che la proprietà vuole raggiungere è una squadra stabilmente nelle prime 4/5 posizioni che possa lottare per vincere un campionato. Come dico sempre, Roma non è stata fatta in una notte. Per cui serve pazienza e grande lavoro. Aspettiamo che il mercato per noi possa essere più libero, e poi tireremo le somme, tirare su la rete e vedere che tipo di pesce abbiamo preso, se è un pesce sughero o c'è una spigola. Non fate i furbi". Un'ultima frase rivolta ai giornalisti facendo un'allusione velata all'eliminazione della Lazio. L'argomento pesca ritorna dopo che l'ex capitano della Lazio Paolo Di Canio nel 2021 aveva definito i norvegesi come "salmonari" dopo la partita contro la Roma. La battuta di Ranieri ha fatto ridere tutta la sala stampa.