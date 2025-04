Roma, che frecciata alla Lazio: cosa è comparso sui social dopo l'eliminazione con il Bodo

ROMA - La Lazio saluta l'Europa League, arrendendosi al Bodo/Glimt ai calci di rigore. Una sconfitta pesante per il club biancoceleste, che ha lasciato i giocatori in lacrime, e anche per la Serie A che perde il quinto posto in Champions League per via del Ranking. Sui social però si sono scatenati gli sfottò contro la Lazio, ai quali si è unito anche il profilo ufficiale della Roma.