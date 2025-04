Soulé si sta prendendo la Roma: il dato che entusiasma Ranieri

ROMA - Matias adesso ci sta prendendo gusto. Non vede l’ora di giocare, non vede l’ora di continuare questa sua crescita tecnica e caratteriale per diventare sempre più protagonista di una Roma che ora punta forte su di lui. Il derby gli ha dato un gran bell’assist , il suo gol splendido è servito ad acquisire ancora più fiducia nei propri mezzi e a sciogliersi maggiormente in campo. Quello stesso campo percepito forse nei primi mesi in giallorosso come un vero e autentico mostro da affrontare tra le tante difficoltà di due esoneri, risultati negativi e prestazioni non all’altezza. Ora invece è tutto diverso, specialmente in questo 2025 che lo sta vedendo sicuramente tra i più positivi per prestazioni e un rendimento sempre in crescita. Ha segnato una punizione capolavoro al Parma, poi la rete lampo all’Empoli, un assist contro il Monza e infine la rete nel derby. Totale: cinque punti conquistati con le sue giocate nelle otto partite consecutive che l’argentino ha giocato da titolare . E adesso arriva la nona sinfonia, o se volete la prova del nove per conquistare del tutto la tifoseria e aiutare la squadra a raggiungere la qualificazione europea.

Gli elogi di Ranieri

"Soulé sta andando bene, ve l’avevo detto all’inizio, quando non giocava: lui sarà il futuro della Roma - ha detto ieri Ranieri in conferenza stampa -. È un ragazzo che ha una qualità immensa, è un diamante grezzo e dobbiamo sgrezzarlo. Io sto cercando di fare del mio meglio. Chi arriverà, farà sicuramente ancora meglio di me". Di certo l’aiuto di Claudio è stato essenziale per riuscire a sbloccare un ragazzo avvolto da incertezze e quella negatività frutto dei risultati della squadra. E se Matias è un diamante grezzo, un aiuto importante per renderlo ancora più brillante sta arrivando da Dybala. Amico fraterno, chioccia, un vero e proprio esempio per qualità tecniche e leadership. Paulo lavora con lui, lo aiuta, gli dà consigli. La Joya e la Joyita, perché questo è Soulé, un piccolo gioiello sulle orme di quel numero 21 che ha sempre idolatrato dai tempi della Juventus.

La sfida con il Verona

Stasera arriva l’Hellas, quella squadra che Matias ha già affrontato e alla quale nel girone d’andata ha segnato un gol magnifico di tacco. Il conto è in sospeso, perché la Roma quella partita poi la perse, e allora centrare un’altra volta la porta di Montipò gli regalerebbe non solo una gran bella iniezione di fiducia, ma anche due reti di fila che gli mancano dal gennaio 2024, quando con la maglia del Frosinone trafisse prima la Lazio e poi il Monza. I biancocelesti nel destino, e allora chissà che non possano essere proprio di buon auspicio per esaltarsi maggiormente e timbrare il suo primo centro ufficiale in una partita casalinga, visto che la Roma ha giocato il derby come squadra ospite. Soulé nella stagione sotto la guida di Di Francesco è riuscito a segnare undici gol, adesso è arrivato a quattro ma giocando soltanto un terzo dei minuti rispetto all’anno passato e, tra l’altro, in una situazione a dir poco difficile tra esoneri (specialmente quello di De Rossi che lo aveva voluto) e una posizione in campo diversa da quella trovata con DiFra. L’adattamento ora procede a gonfie vele, Soulé è sempre più a suo agio nella Roma e vuole dimostrarlo a fatti, già dalla gara di stasera.