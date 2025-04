Ghisolfi sul rinnovo di Svilar: "Lo merita. Stiamo parlando con l'agente"

Ghisolfi sul rinnovo di Svilar: "Lui è concentrato sul campo. Noi stiamo parlando con l'agente"

"Lui al momento è concentrato sul campo, noi intanto stiamo parlando con il suo procuratore, che è di alto livello". Così ha parlato Ghisolfi, che quindi ha annunciato come siano in corso i dialoghi per il prolungamento dell'accordo con il portiere: "Sta facendo bene, si merita questo rinnovo". In campionato in questa stagione Svilar è sceso in campo -prima della sfida contro il Verona - in 32 partite, subendo altrettanti gol e mantenendo la porta inviolata in dodici occasioni.