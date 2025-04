Rinnovo Svilar, la curva Sud prende posizione: lo striscione rivolto alla Roma

Prima della partita il ds Ghisolfi era stato molto ottimista sul rinnovo di Mile Svilar; ieri, in conferenza stampa, anche Ranieri si era sbilanciato. L'accordo economico ancora non c'è, ma tutti sono convinti che alla fine Svilar firmerà. La Roma vuole blindarlo non perché sia a scadenza (2027) ma perché ha addosso gli occhi di mezza Europa e lui vuole restare. Anche la Curva Sud ha preso posizione: nel secondo tempo della partita contro il Verona, infatti, è stato esposto uno striscione chiarissimo. "Talento, attaccamento alla maglia e voglia di lottar, blindare subito Mile Svilar": questo il testo scritto in rosso su sfondo giallo.