Soulé e i consigli di Dybala: così Matias si è preso la Roma

Soulé decisivo anche con il Verona

La sesta l’ha decisa in parte lui, con un’azione nata dal lancione di Cristante e che lui ha saputo trasformare in un’occasione importante, tanto da regalare ai giallorossi il gol del vantaggio e della vittoria finale. Una perla, una magia sbucata dal nulla dopo appena cinque minuti e che è bastata a Ranieri per conquistare il diciassettesimo risultato utile consecutivo: «Dobbiamo continuare su questa strada - le parole di Soulé -. È stata una partita simile a quella col Cagliari, loro hanno un gioco particolare. Per fortuna abbiamo vinto, in queste gare dobbiamo fare così altrimenti sarà difficile andare in Champions». Il sogno resta quello per i giocatori, e la vittoria contro l’Hellas è un toccasana per alimentarlo.

Con Ranieri la rinascita della 'Joyita'

Il merito è di Sir Claudio e di quei giocatori che ha saputo valorizzare nel corso della sua terza avventura sulla panchina giallorossa: uno su tutti, proprio quel Soulé che fino a metà novembre sembrava una figura estranea al contesto romanista con tante panchine e pochi guizzi. Il piccolo diamante, la Joyita, piano piano si sta sgrezzando, dimostrando quelle qualità che hanno spinto la Roma a investire su di lui trenta milioni di euro. Resta il rimpianto del tempo perso nei primi tre mesi della stagione: dove sarebbe la Roma senza l’esonero di DDR e l’arrivo di Juric? Cosa sarebbe ora Soulé se avesse avuto maggiore serenità e costanza?

Soulé e i consigli del 'fratello' Dybala

Impossibile saperlo, intanto la Roma si gode il Matias del presente, arrivato alla sua nona partita di fila da titolare: «Ora so cosa vuole il mister e voglio aiutare la squadra - ha detto la Joyita -. Il gol nel derby mi ha aiutato ed è stato bellissimo. Il mister, la squadra e i compagni mi hanno dato tanta fiducia anche nelle partite prima. Provo sempre a dare il massimo in qualsiasi ruolo e sono molto contento di avere tanto minutaggio, che serve a me e mi dà la possibilità di aiutare la squadra». Impossibile non menzionare Dybala nella crescita del ragazzo. Un fratello maggiore, una vera e propria chioccia per lui che lo ha sempre idolatrato. Paulo lo segue passo dopo passo, e così ha fatto anche durante il riscaldamento pre partita all’Olimpico: «È un grande, un leader e già lo conoscete, sia in campo che fuori - ha dichiarato Soulé -. Ci serve il suo sostegno e gli vogliamo tanto bene. Sappiamo cosa significa per noi e per la Roma ed è importante che ci sia vicino». E la sua vicinanza sta facendo le fortune della Roma e della Joyita.