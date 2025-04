Maratona Ranieri, cosa deve fare la Roma per andare in Europa

ROMA - Un girone da grande, grandissima. Anzi un girone più una partita. La Roma non perde da 17 giornate ma anche se ne contiamo 20, aggiungendo quindi le sconfitte contro Atalanta e Como e la vittoria contro il Lecce, sarebbe prima con 44 punti: più di tutti, anche dell’Inter che è stata scavalcata in questa classifica virtuale dopo lo 0-1 di Bologna. Meglio quindi del Napoli (+2), dello stesso Bologna (+5), dell’Atalanta (+8), della Juve (+9, ma ha una partita in meno) oltre che di Milan, Lazio e Fiorentina. I numeri sono incredibili e premiano senza possibilità di contraddittorio il lavoro di Claudio Ranieri, che complessivamente ha allenato la Roma per 21 partite e l’ha condotta nel gruppo di chi ambisce all’Europa. Ma il resoconto definitivo arriverà tra cinque settimane, nelle quali la squadra è attesa da un calendario difficilissimo: sabato si parte con la trasferta di San Siro contro l’Inter, poi in sequenza ecco Fiorentina, Atalanta e Milan, più la conclusione in casa del Torino. Per eguagliare i risultati degli ultimi tre campionati, sempre chiusi per una stranissima coincidenza a quota 63, la Roma dovrebbe fare 6 punti. Ma per sperare nell’Europa League gliene servono più o meno 9: questo la obbliga a vincere tre partite perdendone due, oppure ad accumulare due vittorie e tre pareggi per prolungare l’imbattibilità a 22 giornate.