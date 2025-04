La Roma vuole blindare Svilar: arriva l'offerta per il rinnovo. Resta il nodo sulla clausola rescissoria 

La Roma e Mile Svilar sono sempre più vicini. Il club giallorosso non intende lasciarsi scappare il portiere con qualche corteggiamento estivo delle big ed è pronto ad andare incontro alle richieste dell’entourage del serbo per arrivare il prima possibile all’accordo e alla stretta di mano definitiva. Così nelle ultime ore il diesse Ghisolfi ha presentato una nuova offerta al giocatore, alzando sia la parte fissa dell’ingaggio sia i bonus che andrebbe a raggiungere con situazioni sportive individuali e di squadra. Adesso l’offerta si aggira intorno ai 4 milioni di euro , bonus inclusi: la base è di circa 2,8/3 milioni di euro netti, più quindi un milione circa di bonus all’anno. Svilar firmerà un quinquennale, allungando quindi di altri tre anni rispetto all’accordo già in corso ma con un ingaggio da saoli 800mila euro netti. Insomma, se le parti ancora non sono arrivati all’accordo, un nuovo futuro incontro ritoccando leggermente la cifra potrà portare al sì definitivo e al lieto fine, quello che la Curva Sud ha chiesto con uno striscione durante la sfida di sabato scorso contro l’Hellas Verona: «Talento, attaccamento alla maglia e voglia di lottar: blindate subito Mile Svilar». Detto fatto: Ghisolfi vuole chiudere il prima possibile l’affare per potersi poi concentrare esclusivamente sulle situazioni di mercato tra entrate e uscite per la prossima stagione.

Svilar, balla la clausola

Resta però un punto interrogativo sull’offerta, ed è legata alla clausola rescissoria. Un’idea dell’entourage del giocatore per svincolarsi in caso di quella chiamata da una big che sarebbe impossibile da rifiutare. Ecco, non è ancora chiaro se nel nuovo accordo alla fine verrà inserita oppure no, in ogni caso non sarebbe certamente una cifra bassa ma eventualmente regalerebbe alla Roma una plusvalenza da capogiro. E non sarebbe una sorpresa se la Roma decidesse di escludere la cessione in Italia dall’opzione di svincolo.