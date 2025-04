Nuovo Papa, un romanista tra i favoriti: chi è e cosa ha detto sullo scudetto

C'è anche un 'fervente'tra i, che dal canto suo non aveva mai nascosto la. Il, intervenuto a La 7 per affrontare discorsi chiaramente più impegnativi e presentare il libro scritto a quattro mani con Walter Veltroni intitolato "Non arrendiamoci", rivela però un divertente aneddoto relativo alla sua 'altra fede', quella giallorossa.

"Quando mi chiesero di suonare la campane per la Roma..."

Chiamato in causa, tra il serio ed il faceto, sull'opportunità di cantare 'cori da stadio' in chiesa, durante le funzioni religiose, dopo aver visto un video nel quale i fedeli intonavano dai banchi l'ormai noto refrain "Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione", il porporato, particolarmente divertito, ha voluto svelare un retroscena che lo ha visto protagonista ai tempi dello scudetto della Roma, nel 2001: "Non mi è mai capitato di proporre un coro calcistico in chiesa, ma quando la Roma vinse lo scudetto, io stavo a Trastevere, ero parroco di Santa Maria in Trastevere e mi chiesero di suonare le campane... Alché dissi no, non si può... c'era anche uno striscione... Allora mi risposero 'ma che sei laziale!", mi stavano per...ma dobbiamo essere al di sopra e quindi non suonai le campane".