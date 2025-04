Ghisolfi spiazza tutti: "Voglio dimostrare di meritare la Roma. Altrimenti andrò via"

"Se il mio lavoro non sarà all'altezza me ne andrò ". Queste le dichiarazioni, perentorie, di Florent Ghisolfi . Il responsabile dell'area tecnica della Roma ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'emittente francese Rmc Sport parlando del suo lavoro nella società giallorossa: “Sono stato accolto molto bene a Roma, anche se a volte le richieste sono un po’ folli ". La speranza è quella di rimanere il più lungo possibile: "Se riuscirò a fare dieci anni a Roma sarò l'uomo più felice del mondo".

Ghisolfi: "Oggi tante cose non si vedono, spero che diano i loro frutti"

"Voglio dimostrare di essere in grado di strutturare il club", ha proseguito Ghisolfi rivendicando il suo lavoro: "Oggi tante cose non si vedono, ma spero che diano presto i frutti". Effettivamente, gli arrivi del mercato di gennaio (Rensch, Gourna-Douath, Salah-Eddine e Nelsson) non sono riusciti a imporsi con continuità nelle scelte di Ranieri. Ma il dirigente chiede pazienza: "Quello che mi piace è costruire e realizzare. La cosa di cui sono più orgoglioso nei miei progetti precedenti è che, una volta andato via, il club ha continuato a funzionare. Il nostro lavoro è a medio termine. Stiamo cercando di costruire un’organizzazione forte”.