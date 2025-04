Parolo sulla semifinale Roma-Liverpool: "Vissuta malissimo, a Formello..."

ROMA - Tra i ricordi più belli della storia recente della Roma c'è sicuramente la cavalcata europea nella stagione 2017/2018 , che portò i giallorossi di Di Francesco a raggiungere la semifinale di Champions League . Il cuore di quella squadra non bastò, dovendo arrendersi al Liverpool di Klopp . Una sfida che è stata vissuta malissimo da parte dei tifosi della Lazio, in particolar modo da Marco Parolo .

Parolo e la rivalità Roma-Lazio

L'ex centrocampista biancoceleste, oggi commentatore, ha provato a spiegare la rivalità tra Roma e Lazio in un'intervista alla radiotelevisione svizzera RSI Sport: "I magazzinieri della Lazio, quando perdeva la Roma, mettevano nel loro spogliatoio le radio romaniste per godere delle critiche che subivano i romanisti e godevano di quello. Il laziale metteva le radio romanista in macchina per sentire tutto e godeva".

Parolo sulla semifinale della Roma: "L'ho vissuta malissimo"

Poi sulla sfida Roma-Liverpool all'Olimpico, sfida di ritorno dopo il 5-2 dell'andata: "I Reds hanno svolto la rifinitura a Formello e tutti i magazzinieri sono andati a caricarli. Gli dicevano ‘Yes, yes, my friend, mi raccomando non fate scherzi'. Io mi sono fatto portare da Lucas Leiva la maglia di Gerrard, il mio idolo. E, per farvi capire quanto fossi immerso, ho visto la gara con la maglia di Gerrard, a casa mia, in cucina, sudando freddo sperando la Roma non andasse in finale perché sapevo cosa avrebbe comportato per tutto l'ambiente. La finale, tra l'altro, sarebbe stata il 26 maggio, il giorno in cui la Lazio aveva vinto la Coppa Italia contro la Roma e si sarebbe ribaltata la storia. L'ho vissuta malissimo".