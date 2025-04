La vittoria della Roma sull'Inter esalta Dybala: i complimenti sui social

Vittoria meritata e pesantissima della Roma sul campo dell' Inter , che ha sofferto le assenze di alcuni uomini chiave come Thuram, Bastoni e Mkhitaryan . Ma anche ai giallorossi mancava la propria stella, Paulo Dybala , la cui stagione si è chiusa con ampio anticipo a causa di un infortunio . A prendersi la scena a San Siro è stato Matias Soulé , che sta giocando proprio al posto della Joya, suo grande amico e argentino come lui, che sui social ha voluto fare i complimenti alla squadra per la grande prestazione, senza far mancare il proprio supporto anche a distanza.

I complimenti di Dybala alla Roma

In una storia su Instagram, Dybala ha condiviso una foto in cui mostra che stava guardando Inter-Roma dalla tv, soffrendo fino alla fine come un tifoso, e si è congratulato con la squadra: "Quanto siete forti!". Nonostante la sua assenza, i giallorossi sono riusciti a ottenere ottimi risultati nell'ultimo mese e a continuare la striscia di imbattibilità in campionato che è arrivata a 18 partite. Merito anche di Claudio Ranieri, che ha aspettato Soulé e ha capito che era questo il momento giusto per lanciarlo e responsabilizzarlo. Il giovane argentino lo ha ripagato trascinando la squadra come avrebbe fatto la Joya, che farà di tutto per tornare al meglio nella prossima stagione.