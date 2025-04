Il professor Ranieri, un elogio della sua modernità

Settantatré anni, nel calcio da oltre mezzo secolo, non perde in campionato dal 15 dicembre, ha restituito la stagione e la speranza alla Roma. Fa calcio nell'accezione migliore: non esiste cronista capace di indovinare le sue formazioni che spiazzano anche gli avversari.

Ranieri è meravigliosamente attuale. Ha rilanciato Celik, Shomurodov, Cristante, Paredes, Baldanzi e soprattutto Soulé. Ha perso Dybala e si ritrova con Pellegrini al 40% e Hummels al 20. Eppure fa risultato.

A fine maggio smetterà per la terza volta. Come i Pooh.

© RIPRODUZIONE RISERVATA