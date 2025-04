La Roma riposa, Dybala no: terapie e carica alla squadra prima della Fiorentina

ROMA - Squadra a riposo per due giorni come premio per la vittoria contro l’Inter, lavoro non-stop invece per Paulo Dybala che anche negli ultimi giorni ha seguito la tabella di marcia sul suo recupero dall’intervento al tendine sinistro. La Joya tra l’altro avrebbe voluto essere a San Siro per sostenere la squadra ma alla fine ha deciso insieme allo staff medico giallorosso di restare nella Capitale per non perdere giorni di lavoro in questa fase importante del recupero. Si è congratulato con la squadra che quest’oggi ritroverà al Fulvio Bernardini in vista della ripresa degli allenamenti.