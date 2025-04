Roma, squalifica shock in Under 16: c'è un video, la società valuta il ricorso

ROMA - Squalifica pesantissima per Gioele Giammattei , talento classe 2009 della Roma Under 16. Nella gara d'andata degli ottavi di finale dei playoff contro il Napoli, vinta 2-0 dai giallorossi, il giocatore è stato espulso all 22' del primo tempo per una spinta a gioco fermo sul difensore avversario. Inoltre, dopo il fischio dell'arbitro Gianmattei avrebbe colpito con uno schiaffo l'assistente arbitrale .

Roma U16, squalifica shock di 9 giornate per Giammattei

Un doppio gesto che è stato notato dal Giudice Sportivo, portando ad una forte decisione: ben 9 giornate di squalifica per il baby talento giallorosso, per il quale la stagione con la Roma U16 termina qui. "Squalifica per 9 giornate effettive di gara - si legge nel comunicato ufficiale - a GIAMMATTEI GIOELE (ROMA). Espulso per aver colpito un avversario a gioco fermo con uno schiaffo sulla schiena, ritardava l’uscita dal terreno di giuoco per protestare e colpiva l'A.A. con uno schiaffo all'avambraccio, provocando lieve e momentaneo dolore e senza ulteriori conseguenze (art. 36 lett. b del C.G.S.) (r. A.E. e r. A.A.)".

Giammattei squalificato, la Roma valuta il ricorso

La Roma, però, valuta l'idea di presentare ricorso. Per il settore giovanile il club giallorosso non prende mai questa decisione, trovandola diseducativa, ma in questo caso potrebbe fare un'eccezione. Dalle immagini esaminate dal club, sembra che il ragazzo non colpisca l'assistente, come invece evidenziato dal rapporto del Giudice Sportivo.