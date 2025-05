Roma, chi è l'uomo a cui i Friedkin hanno affidato i conti del club: come si chiama, cosa farà

Hanno scelto una persona di fiducia, che lavora con loro da tempo, per mettergli in mano i conti della Roma. Andata via la dottoressa Rabuano, a Trigoria c'era bisogno di un Cfo ( Chief Financial Officer) e la proprietà lo ha individuato nella persona di J ason Morrow. In sintesi, sarà il nuovo uomo dei conti, che dovrà studiare strategie e piani a 360 gradi. Dalla fattibilità economica di alcune operazioni di mercato, passando per contratti, Fairplay finanziario e investimenti, Morrow sarà, anzi è, per i Friedkin l'uomo giusto. Perché conosce bene Ryan e soprattutto Dan e per anni è stato il Vice President, Finance and Technology presso Gulf States Toyota, con la responsabilità di supervisionare le operazioni finanziarie e tecnologiche dell’azienda. Originario del Texas, ha lavorato per tutta la carriera all’interno della Gulf States Toyota, la società di distribuzione di autoveicoli giapponesi sul territorio americano, di proprietà dei Friedkin.

Il nuovo responsabile dei conti della Roma, tutto su di lui

Oltre diciassette anni di esperienza gomito a gomito con il presidente Dan , quindi, per il manager nato texano, nato a Katy, a circa un'ora di macchina da Houston e formatosi alla McCombs School of Business, ad Austin. Per quanto non sia, la sua, una nomina che interessa direttamente i tifosi (per loro ora esistono solo la rincorsa Champions e il nome del nuovo allenatore, non necessariamente in questo ordine), la notizia è stata accolta con interesse e curiosità perché regala l'idea di una proprietà distante fisicamente, ma ancora desiderosa di investire e fare le cose bene. Per un club che, parola di Ranieri, deve stare attentissimo ai paletti del Fairplay finanziario, ancora in ballo con il progetto stadio, avere a capo dell'area finanziaria un uomo di fiducia del presidente è un'assicurazione almeno sul presente. Per il futuro si vedrà. D'altronde, rispetto ai primi anni, i Friedkin sono molto meno presenti fisicamente a Roma (Dan ha da tempo disdetto l'affitto della casa ai Parioli) e lasciare tutto in mano a un fidato collaboratore, con un ruolo apicale nel club, è fondamentale. E dimostra che nella testa dei proprietari non c'è solo l'Everton.