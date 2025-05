Roma, Dovbyk sotto esame: non è incedibile e c’è chi dice che in Spagna...

ROMA - In un momento in cui c’è bisogno del contributo di tutti inevitabilmente Claudio Ranieri non può che salvare il suo centravanti titolare e allontanarlo dalla critiche arrivate per il suo rendimento altalenante. Sedici gol segnati al suo primo anno in giallorosso non sono pochi , senza ombra di dubbio, così come il contributo che ha dato in termini di punti (sei dei suoi gol che sono stati sullo 0-0), ma quando c’è bisogno di Artem "Machine" Dovbyk, lui sparisce dal campo e con le grandi diventa piccolo piccolo. E ce ne vuole visti i suoi 190 centimetri d’altezza e i suoi ottanta chilogrammi, praticamente tutti di muscoli.

Roma, Dovbyk e la difesa di Ranieri

Furbescamente il suo allenatore a quattro gare dalla fine non può che cercare di stimolare il ragazzo, di dargli il suo sostegno sperando possa svegliarsi all’improvviso e regalare qualche giocata vincente già a partire dalla sfida di domani contro la Fiorentina: «Io ancora credo in lui - ha detto ieri Ranieri -. È un giocatore che ha fatto notevoli progressi ed ha ancora tanto da migliorare. Non è un acquisto sbagliato, poi ci sta chi si adatta prima o dopo. Spesso ricordate Dzeko, come è andato il primo anno (10 gol tra campionato e coppe, ndr). Io penso che ci abbia portato tanti punti importanti, credo che come primo anno sia positivo. Ma deve migliorare, ha i mezzi per farlo». Quello che Ranieri non ha potuto invece dire è che nessuno è incedibile, che Dovbyk deve migliorare il lavoro di squadra, deve riuscire a incidere anche nei big match, deve diventare un protagonista in campo come lo è stato sul mercato, con quei 40 milioni (bonus inclusi) spesi da Ghisolfi per prenderlo dal Girona: «A me non piace parlare di chi è incedibile e di chi è invece sotto esame - ha glissato Ranieri -. Queste sono tutte parole che possono distrarre la nostra concentrazione sull’oggi. Quello che avverrà dopo la fine del campionato sono altre considerazioni, vale per Dovbyk e vale per tutti».