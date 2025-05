Nuovo allenatore Roma, l'annuncio di Ghisolfi: "Faremo una scelta importante..."

Dalle soglie della zona retrocessione alle porte della Champions League: il presente della Roma è magnifico e grandissima parte del merito va a Claudio Ranieri. In un mondo ideale sarebbe impossibile non riconfermarlo anche per la prossima stagione, ma l'allenatore a più riprese ha detto che deve essere coerente con la sua scelta e ritirarsi al termine di questa stagione, restando comunque in società. Sir Claudio sta avendo un ruolo importante già nella scelta del suo successore a partire dalla prossima annata. Del futuro allenatore della Roma ne ha parlato il direttore sportivo dei giallorossi Florent Ghisolfi. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport prima della partita casalinga contro la Fiorentina: "Nuovo allenatore? Non sono qua per confermare o no i processi e i nomi. Ai nostri tifosi voglio dire che faremo una scelta importante, abbiamo le idee chiare e siamo allineati con Ranieri e i proprietari".