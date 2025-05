Roma, maglie speciali per il riscaldamento: cosa hanno scritto i giocatori

Scontro diretto all'Olimpico per la Champions League tra Roma e Fiorentina. Le squadre di Ranieri e Palladino sono in piena lotta insieme a Lazio, Bologna e Juventus per il quarto posto e la qualificazione alla prossima UCL. Giornata speciale nella Capitale non solo per il valore assluto della sfida in ottica Champions, ma anche perché è il Fan Day e la Roma è stata protagonista di una curiosa iniziativa.