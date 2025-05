Cobolli, il siparietto con Alcaraz: "Oggi l'Inter non vince. Sei della Roma? Te credo"

Non solo tennis per Flavio Cobolli e Carlos Alcaraz . Per prepararsi alle rispettive prime partite degli Internazionali di Roma, i due si sono allenati insieme . Prima di scendere in campo insieme, i due hanno scherzato sul calcio parlando della semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona . Un'Italia-Spagna che i tifosi si augurano di ritrovare anche nella finale degli Internazionali dove potrebbero incontrarsi Jannik Sinner , al ritorno dopo la squlifica, e proprio il numero tre del ranking Alcaraz. Quest'ultimo però ha sbagliato persona con cui parlare dell'Inter.

Cobolli-Alcaraz, il siparietto pre allenamento tra Inter e Roma

Infatti Flavio Cobolli è un tifoso sfegatato della Roma e quando un componente dello staff dello spagnolo gli chiede "l'Inter batterà il Barcellona stasera?", l'azzurro scuote la testa e rimane in silenzio. E Alcaraz, grande tifoso del Real Madrid, ribatte: "Ma come no", scherzando. Poi dice "Lui tifa la Roma", Cobolli in romanesco risponde "E te credo". Il tennista spagnolo continua: "Ma è una squadra italiana" e qualcuno in spagnolo esclama: "Attenzione alle telecamere". Scoppia la risata generale di tutti i presenti lì intorno. Cobolli evita di continuare a parlare dell'argomento e se ne va a proseguire il suo riscaldamento prima dell'allenamento con Alcaraz. Un episodio che è stato pubblicato sui social del profilo ufficiale degli Internazionali di Roma.