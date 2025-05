Roma, infortunio per Pellegrini: interrotto l'allenamento per un problema muscolare

Roma, il report medico: problema muscolare per Pellegrini

La Roma continua a preparare il delicatissimo confronto con l'Atalanta, in programma lunedì 12 maggio alle ore 20:45 al "Gewiss Stadium" di Bergamo. Nuovo stop per Lorenzo Pellegrini, costretto ad interrompere anzitempo l'allenamento per un problema muscolare. Da valutare le sue condizioni in vista del match con la Dea. Previsti per domani tutti gli esami strumentali del caso, per chiarire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Per il resto, tutto il gruppo a disposizione dI Ranieri, ad eccezione di Dybala e Sangaré.