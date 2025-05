Il Papa a Roma-Milan e l'incontro col "sosia" Ranieri: l'amico Padre Pagano svela tutti i retroscena

ROMA - Il nuovo Pontefice, Papa Leone XIV, ha una profonda passione per la Roma, come raccontato da Padre Giuseppe Pagano, suo caro amico. Il retroscena arriva subito dopo l’elezione del nuovo Papa. In un'intervista a Radio Romanista, Padre Pagano ha condiviso aneddoti sulla loro amicizia e sulla fede calcistica del Papa. “Ci siamo conosciuti nel 1983, studiavamo insieme. Lui Diritto Canonico e io Teologia. Io sono milanista. Non è una grande squadra adesso, ma il cuore non dimentica. Tra l'altro quando la Roma ha giocato con la Fiorentina, ho scritto a Prevost che era l'ultimo miracolo dopo la morte di Papa Francesco. Volete che vi regaliamo la vittoria per la Champions? Tanto noi ormai…”.